Nádraží ve městě Přemyšl slouží uprchlíkům jako noclehárna, jídelna, umývárna, ošetřovna i orientační bod pro další cestu do Evropské unie. K Varšavě odsud míří skupinka Indů, Ukrajince odváží do bezpečí Čech a v hale tlumočí Bělorus. „Vím, jaké to je se každý den bát o rodinu a blízké,“ vypráví odhodlaně Kurd, který čeká na spoj Lvova.