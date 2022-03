Fiala: Kapacity asistenčních center pro uprchlíky jsou zatím dostatečné

Kapacity krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) jsou v současné době dostatečné. Do budoucna bude potřeba centrálně řešit rovnoměrné rozložení tlaku na jednotlivá centra. Novinářům to dnes řekl v hradeckém centru premiér Petr Fiala (ODS).

Asistenční centra by měla fungovat ve všech krajích, směřují tam uprchlíci kvůli prvnímu kontaktu s úřady. Velký nápor dnes zažívá centrum na výstavišti v Brně.

„Kapacity (center) jsou dostatečné. To, co budeme muset udělat a musíme vyhodnotit v dalších dnech, bude nerovnoměrné rozložení lidí, kteří utíkají z Ukrajiny, do jednotlivých krajských center. Bude to vyžadovat centrální řízení i logistiku tak, aby zatížení bylo takové, aby krajská centra zvládala. V tuto chvíli systém, tak jak je nastaven, stačí. Pokud to stačit nebude, budeme hledat další řešení,“ řekl Fiala.

Podle premiéra je pro zvládnutí uprchlické krize důležité, že Česko velmi rychle nastavilo centrální řízení pomoci uprchlíkům. „Jsme v situaci, že máme možnost si na první vlně lidí, kteří vědí, kam jdou, mají tu často i nějaké zázemí, nastavit všechny procesy tak, abychom dokázali zvládnout i příliv lidí, který bude početně vyšší a zázemí v ČR většinově nemají,“ řekl Fiala.

Kvůli velkému náporu Ukrajinců dnes dopoledne asistenční centrum na výstavišti v Brně zastavilo vydávání lístků k registraci. Podle mluvčí kraje Aleny Knotkové to platí až do odvolání. Podle ní by nyní měli chodit jen lidé, kteří nemají zázemí a ubytování. Ještě ráno kraj uváděl, že kvůli velkému množství lidí se čeká na odbavení potřebných dokladů den až den a půl.

Dnes začal platit nouzový stav, který má pomoci zvládnout migrační vlnu do ČR vyvolanou ruskou invazí na Ukrajinu, část pravidel pro uprchlíky se zjednoduší.

Denně kvůli válce z Ukrajiny do Česka přichází 5000 migrantů, před zhruba měsícem to bylo úhrnné číslo za celý měsíc. (ČTK)