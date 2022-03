Podle ministra zahraničí Jana Lipavského by potenciální únik radiace na Ukrajině mohl ohrozit celou Evropu. „Jsem šokován nesmyslným, nezodpovědným a nebezpečným útokem na Záporožskou jadernou elektrárnu. Ruská agrese musí skončit,“ napsal.

Ministr sociálních věcí a místopředseda vlády Marian Jurečka v této souvislosti apeloval na další přitvrzení ze strany Západu. „Válečný zločinec, který se neštítí vůbec ničeho, bandita, co masakruje civilní obyvatelstvo, a z..d, co nechal útočit cíleně na jadernou elektrárnu!!! Na to musí přijít ze strany celého světa jasná reakce a přitvrzení! publikoval Jurečka na Twitteru.