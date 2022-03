BBC: Nemůžeme teď v Rusku pracovat, odcházíme

Stanice BBC přerušuje kvůli nově přijatému ruskému zákonu trestajícímu „falešné zprávy“ své působení v Rusku. „Zákon kriminalizuje nezávislou žurnalistiku a nemáme jinou možnost než dočasně přerušit provoz,“ vzkázal generální ředitel Tim Davie.

