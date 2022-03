„Hodnoty se zdají být v normálu. Detektory na radiaci jsou umístěny všude po elektrárně a zachytily by jakékoli vyvýšení záření,“ řekl k požáru v Záporožské jaderné elektrárny ředitel Centra pro nešíření jaderných zbraní Jeffrey Lewis stanici CNN. „Reaktory jsou velké, uzavřené a betonové struktury. Neměly by začít hoře. Není jasné, co ten požár zažehlo.“