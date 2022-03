Černochová: Česko by mohlo na Slovensko vyslat 400 vojáků

Ministryně obrany Jana Černochová seznámila vládu s tím, že pro posílení východního křídla NATO je pro Českou republiku nejlepší zapojení na Slovensku. Vysláno by mělo být asi 400 vojáků z mechanizovaných jednotek, logistického zabezpečení, Vojenské policie nebo velení a spojení.

Do společné tzv. battlegroupy by měly být zapojeny také Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Až bude podoba mise domluvena, bude ji muset schválit vláda a Parlament. Černochová to řekla po dnešním mimořádném jednání vlády na tiskové konferenci.

„Z těch variant, které jsou teď na stole, bychom upřednostnili vznik slovenské battlegroupy, ve které by byla Česká republika společně se Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem,“ řekla Černochová.

Česká republika by do ní měla uvolnit 400 vojáků, kteří působí v rámci prvku velení a spojení, dále mechanizovanou jednotku, Vojenskou policii a logistické zabezpečení. V následujících dnech o tom bude Česko jednat s dalšími zeměmi, které se mají do jednotky zapojit. Až se dohodnou na tom, která ze zemí bude uskupení velet, bude se vysláním zabývat vláda a následně Parlament.

Černochová řekla, že vyslány by měly být jiné jednotky, než které jsou zapojeny do sil velmi rychlé reakce NATO. U nich vláda minulý týden rozhodla o možnosti vyslání do jakékoli členské země NATO.

NATO o posílení svých východních členských zemí nedávno rozhodlo kvůli ruské agresi na Ukrajině. Kromě Slovenska by vojáci měli být rozmístěni také v Rumunsku. (ČTK)