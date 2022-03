Obchody IKEA v Moskvě a Petrohradě musely být předčasně uzavřeny kvůli náporu návštěvníků, kteří si poslední den chtěli nakoupit cokoliv včetně papírových ubrousků. IKEA zatavuje prodej v Rusku a Bělorusku kvůli logistickým problémům vyvolaným válkou na Ukrajině a sankcemi. (Gazeta)

#Russians in panic buy all the goods in IKEA after its announcement of withdrawal from the #Russian market pic.twitter.com/h3eJnoxGTD

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022