Cílem Putina je ovládnout celou Ukrajinu, to nejhorší nás teprve čeká, řekl Macron

Ruský prezident Vladimir Putin je velmi odhodlaný pokračovat v tažení na Ukrajině a jeho cílem je ovládnout celou zemi, uvedl v prohlášení úřad francouzského prezidenta po telefonátu prezidentů Emmanuela Macrona a Putina. „To nejhorší nás teprve čeká,“ varuje Paříž citovaná agenturou AFP.

Situace na Ukrajině je nadále velmi nepříznivá a ruský prezident Vladimir Putin dál trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci, řekl Macron po dnešním telefonátu se šéfem Kremlu. Tyto požadavky francouzský prezident považuje za nepřijatelné a obává se, že to nejhorší teprve přijde. Od propuknutí války na Ukrajině už si oba státníci telefonovali potřetí, dnešní hovor trval hodinu a půl, uvedla agentura AFP s odkazem na Elysejský palác. Putin kritizoval Macronův středeční projev k národu a jeho klíčové výroky o dění na Ukrajině.

„Situace v terénu je nepopiratelně velmi nepříznivá. Zdá se zjevné, že Vladimir Putin trvá na svých pozicích, na vůli demilitarizovat Ukrajinu a na její kapitulaci, což je jednoznačně nepřijatelné,“ uvedl Macron. V jednání s Moskvou je podle francouzského prezidenta „potřeba důslednost v principech a v sankcích“, ale zároveň je potřeba usilovat o „mírový dialog“, což Macron pokládá za velmi obtížné.

„Lžete sám sobě a hledáte záminky,“ řekl podle médií Macron Putinovi. „Vaši zemi to vyjde draho, vaše země zůstane izolovaná, oslabená a velmi dlouho bude čelit sankcím,“ řekl Macron Putinovi podle francouzského úředníka citovaného agenturou Reuters. V Putinových slovech podle toho informovaného francouzského činitele nebylo „nic, co by nás mohlo uklidnit“.

Putin v rámci telefonního rozhovoru s francouzským protějškem odmítl zprávy o bombardování ukrajinského hlavního města Kyjeva a dalších ukrajinských měst, uvedl web gazeta.ru s odkazem na oficiální stránky Kremlu. Putin zdůraznil, že cílů vojenské „speciální operace“, jak Rusko válku nazývá, bude dosaženo v každém případě. „Pokusy získat čas protahováním jednání vedou pouze ke stupňování požadavků vůči Kyjevu,“ uvedl Kreml v prohlášení citovaném agenturou DPA. (ČTK)