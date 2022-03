Německo konfiskovalo jachtu Dilbar dlouhou 156 metrů, která patřila ruskému miliardáři Ališeru Usmanovovi. Její cena se odhaduje na 600 milionů dolarů. Usmanov byl zařazen na sankční seznam EU. (Forbes)

Russian billionaire Alisher Usmanov's 512-foot yacht has been seized by German authorities in the northern city of Hamburg. https://t.co/yQh7rE4DMy pic.twitter.com/U1dVRVBIBc

— Forbes (@Forbes) March 2, 2022