Pentagon: Putin udělal několik chyb, snaží se z nich poučit

„Víme, že Putin chce odstranit ukrajinskou vládu,“ řekl mluvčí Pentagonu. „Ruská vojska udělala několik chyb, ze kterých se snaží poučit. Snaží se přeskupit. Ukrajinci bojují statečně a kreativně, Rusové mají k dispozici zbraně, které ještě nepoužili.“

Na otázku, zda americké ministerstvo obrany počítá s případným jaderným útokem Vladimira Putina, mluvčí John Kirby odpověděl nejednoznačně.

„Je příliš brzy na to se k tomu vyjádřit. Rusové byli překvapeni odporem, který u Ukrajinců zažili, nečekali ho. Ukrajinci bojují za svoji zemi a to dělá ohromný rozdíl.“

Přidal, že Rusové zatím nedobyli žádné z center, o které usilovali, a považuje to za důsledek „statečnosti Ukrajinců.“

„Můžeme vám říct jen to, co vidíme – a to je snaha Rusů dostat se do Kyjeva. Nevím, jaké mají další plány, proto nemůžu předvídat jejich další kroky.“ (C-Span)