Podpora Kongresu v přístupu k Rusku je pro amerického prezidenta Bidena důležitá. Nemít ji, odpor USA vůči ruskému diktátorovi Putinovi by byl mnohem nejistější. Kongres v noci při Zprávě o stavu unie Bidenovi ukázal, že v postoji vůči Rusku za ním výhradně stojí.

Representative Victoria Spartz (R-IN) escorted @POTUS into #SOTU

POTUS spent his first 20 minutes talking about #Ukraine #StateOfTheUnion pic.twitter.com/8UgYbtRjrA

