Podle šéfa zahraničního odboru Hradu Rudolfa Jindráka je prezident Zeman z jednání Vladimira Putina zklamán. „Cítí se být svým způsobem i podvedený,“ řekl Jindrák pro MF Dnes.

Pokud jde o výjimku prezidenta, aby Češi, kteří o to požádají, mohli bojovat na Ukrajině proti Rusku, to je podle Jindráka „poměrně složitý právní problém“.

„Musí se najít řešení, aby bylo v pořádku po všech stránkách. Aby to nebyla nějaká pobídka našich lidí, aby šli bojovat na Ukrajinu. Protože hrozí, že když se do konfliktu zapojí jeden stát NATO, může to být záminka pro ruskou stranu,“ řekl MF Dnes.