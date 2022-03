Ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj, kterého vězní Putinův režim, vyzval Rusko k masovým protestům proti invazi na Ukrajině. „Pojďme se nestát vystrašeným národem mlčících lidí. Národem zbabělců, kteří předstírají, že si nevšímají agrese vůči Ukrajině,“ vzkázal z vězení.

Dodal, že sám Putin neznamená Rusko. „A jestli je něco, na co můžeme být v Rusku pyšní, tak je to těch 6824 lidí, kteří byli zatčení, protože protestovali proti válce. Vyzývám všechny, aby šli do ulic a bojovali za mír,“ stojí v jeho prohlášení na Twitteru.