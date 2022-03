Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová porazila v Monterrey Rusku Anastasii Potapovou 6:2, 6:1. Zatímco Potapová hrála pod neutrální vlajkou, Svitolinová nastoupila v ukrajinských barvách. „Všechno, co na tomto turnaji vydělám, půjde ukrajinské armádě,“ řekla. (WTA)

Hand on heart 💜

The No.1 seed @ElinaSvitolina is through in straight sets in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/hk74huvgaz

— wta (@WTA) March 2, 2022