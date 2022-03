Ve věku devatenácti let zemřel ukrajinský biatlonista Jevhen Malyšev. Sportovec zahynul během své služby v ukrajinské armádě, uvedla biatlonová unie.

Above all, the IBU expresses its deepest condolences on the loss of former Ukrainian biathlete Yevhen Malyshev (19), who died this week serving in the Ukrainian military.

The Executive Board once again condemns the Russian attacks on Ukraine and the support provided by Belarus.

— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 2, 2022