NASA podle činitelky zkoumá, jak by mohla udržovat ISS na orbitu bez Rusů

Americká vesmírná agentura NASA zvažuje způsoby, jakými by mohla udržovat Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) na oběžné dráze bez ruské pomoci. Podle agentury AFP to řekla šéfka programu NASA pro lety lidí do vesmíru Kathy Luedersová.

Mezinárodní vesmírná stanice. Foto: NASA

Zatím však podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by Moskva chtěla od spolupráce na provozu ISS odstoupit v návaznosti na invazi na Ukrajinu.

Vyjádření přichází poté, co šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin minulý týden ostře reagoval na americké sankce uvalené na Rusko kvůli vpádu vojsk do sousední země. Rogozin mimo jiné naznačoval, že Rusové by mohli spolupráci kolem ISS ukončit, načež by mohl následovat „nekontrolovaný sestup“ satelitu na území USA nebo Evropy. „ISS nelétá nad Ruskem, takže všechna rizika jsou na vaší straně,“ uvedl.

Rusko je pro provoz vesmírné stanice naprosto klíčové, neboť zodpovídá za její pohon a za kontrolu dráhy letu. K tomu slouží motory připojené vesmírně lodě Progress, které se pravidelně zapínají a udržují stanici asi 400 kilometrů nad povrchem Země. Spojené státy se starají o podporu života a dodávky energie. Obě země také na ISS vysílají své astronauty, přičemž aktuálně jsou na ISS dva Rusové a tři američtí astronauti společně s Němcem Matthiasem Maurerem.

Luedersová novinářům v pondělí řekla, že spolupráce v této souvislosti „formálně“ pokračuje a že americká strana nepozoruje „v pracovní rovině žádné signály, že by naši protějšci nebyli odhodláni“ pokračovat.

„Zároveň neustále hledáme způsoby, jak navýšit operační flexibilitu, a naši přepravci nákladu se zabývají doplněním různých možností,“ pokračovala Luedersová. Jmenovala společnost Northrop Grumman, jejíž loď Cygnus je podle výrobce schopna ISS pohánět bez přispění ruských motorů. Také zmínila SpaceX, jejíž šéf Elon Musk na twitteru zveřejnil logo své firmy v reakci na řečnickou otázku Rogozina, kdo by zachránil vesmírnou stanici před pádem na Zemi.

Luedersová ovšem zdůraznila, že jde pouze o nouzové možnosti. „Bylo by pro nás velmi obtížné fungovat samostatně. ISS je mezinárodní partnerství… byl by to smutný den pro mezinárodní spolupráci, pakliže bychom nebyli schopni nadále pokojně pracovat ve vesmíru,“ řekla. (ČTK)