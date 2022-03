Kyjev: V Bělorusku čeká u ukrajinských hranic asi 300 tanků

Rusko má podle Kyjeva přichystané provokace, kterými by mohlo zdůvodnit zapojení běloruských vojáků do bojů na Ukrajině. Zveřejnilo to dnes na Facebooku ukrajinské ministerstvo obrany. V Bělorusku podle něj čeká poblíž hranic s Ukrajinou kolona asi 300 tanků.

„Očekává se, že Rusko plánuje vědomé provokace, aby ospravedlnilo naplánovaný útok běloruských vojsk,“ napsalo ministerstvo s odvoláním na informace vojenské rozvědky. Asi 30 kilometrů od hranic mezi běloruskými městy Drahičyn, Ivanava a Pinsk podle něj stojí tanková kolona.

Také americká soukromá společnost Maxar informovala o tom, že na jihu Běloruska necelých 32 kilometrů od ukrajinských hranic na satelitních snímcích zaznamenala rozmístění jednotek pěchoty a bitevních vrtulníků.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes podle státní běloruské agentury BelTA popřel, že by se Bělorusko hodlalo připojit k ruské invazi na Ukrajinu. Odmítl také obvinění, že ruští vojáci používají k útokům na Ukrajinu běloruské území.

Ke Kyjevu se v posledních dnech ze severu kromě toho přibližuje kolona vojenských vozidel, která je podle posledních zpráv dlouhá asi 64 kilometrů, upozornila agentura Reuters s odkazem na satelitní snímky společnosti Maxar.

Rusko v únoru do Běloruska přemístilo asi 30 000 vojáků, podle Moskvy šlo o plánované vojenské cvičení. I po jeho skončení však jednotky v Bělorusku zůstaly a Kyjev hned v první den ruské invaze oznámil, že ruské síly Ukrajinu napadly i z Běloruska. (ČTK)