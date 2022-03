Matka zajatého ruského vojáka protestovala proti válce s Ukrajinou v Ulan-Ude, správním centru ruského Burjatska. Svého syna poznala na jednom z videí, které Kyjev zveřejňuje.

„Jsem matka Serjoži Očirova, kterého včera ukázali. Nechci, aby byla válka,“ řekla podle BBC místním novinářům. Záběry muže tohoto jména se skutečně včera v ukrajinských telegramových kanálech objevily.

„Chci, aby lidé pochopili, že to ve skutečnosti není fejk. Já jsem jeho máma. On mi volal, viděla jsem to video,“ dodala žena.