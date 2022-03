Americký herec Sean Penn, který na Ukrajině točil dokument o ruské invazi, zemi opustil pěšky přes hranici s Polskem. „Se dvěma kolegy jsme nechali auto u krajnice a šli míle pěšky k hranici. Uvnitř skoro všech aut na této fotce byly jen ženy a děti,“ napsal ke snímku, který zveřejnil na Twitteru.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022