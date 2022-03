Na jihu Ukrajiny lidé svými těly zastavili postupující ruský konvoj obrněných vozidel a dalších aut. Voják z ruských invazních vojsk pak střílel do vzduchu a jiné auto najíždělo do lidí, aby se rozešli. Nic z toho na videu neudělali a na ruská vojska dav křičel „okupanti“ a „vrazi“.

Amazing footage from Melitopol of Ukrainians stopping the onward advance of a Russian convoy and chanting “Occupants!” and “Murderers!” The jittery Russians are firing into the air pic.twitter.com/j3jypGJdgz

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 1, 2022