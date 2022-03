„Doufáme, že válka brzo skončí,“ říká mi šestnáctiletá dívka, která sedí ve vlaku vedle mě. Její jediný majetek teď tvoří růžový kufr, který si stihla sbalit. A to, co má na sobě – šedý svetr a černá bunda. Přečtěte si reportáž z vlaku, který přivezl ženy a děti z Ukrajiny do Česka.