Ukrajinská UFC bojovnice Maryna Morozová v sobotu nastupuje v Las Vegas proti Kazachstánce Mariya Agapové. Před sledovaným soubojem vyzvala rodačka z ukrajinského Vilnohirsku ruského vůdce Putina: „Dejte ruce pryč od mé země!“ (Fox)

'F— YOU, B—-!': Ukrainian UFC fighter doesn't mince words when it comes to Putin. https://t.co/6nVTn9MCxh pic.twitter.com/SVahqPCMBs

— Fox News (@FoxNews) March 1, 2022