Indie ve snaze udržet dobré vztahy s Moskvou i Washingtonem nezaujala jasný postoj k ruské invazi na Ukrajinu. Volí mezi špatnou a horší cestou, napsal dnes server BBC.

Indie se minulý pátek zdržela hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by ruský útok odsoudila. Moskvu ale nepřímo vyzvala k respektování mezinárodního práva a hovořila o důležitosti suverenity států.

Výzvám k zaujetí jasného stanoviska čelí Dillí ze strany Spojených států, Ruska i Ukrajiny. Podle Michaela Kugelmana z amerického výzkumného centra Wilson Center ale postoj Indie není překvapivý a je v souladu s její dosavadní strategií. Kugelman BBC řekl, že to, co se děje na Ukrajině, pro Indii není příjemné, ale je nepravděpodobné, že by svůj postoj změnila. „Jednoduše si to v tuto chvíli nemůže kvůli svým obranným a geopolitickým zájmům dovolit,“ dodal.

Indie je jednou z mála světových zemí, která udržuje dobré vztahy s Washingtonem i Moskvou. Rusko je s podílem 49 procent největším armádním dodavatelem Indie. Zemi dodává například obranný protiraketový systém S-400, který je jejím strategickým obranným prvkem proti Pákistánu nebo Číně. Indie má s Ruskem i mnohaletou historii diplomatické spolupráce. Moskva například v indickém zájmu vetovala rezoluce Rady bezpečnosti OSN ohledně indicko-pákistánského sporu o Kašmír. Se Spojenými státy Indie prohlubovala vazby v posledních 20 letech.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu jednali indičtí zástupci s Washingtonem, Moskvou i Kyjevem. Kugelman uvedl, že Indie bude dotlačená k rozhodnutí jen v případě dlouhodobějšího konfliktu na Ukrajině. „Doufejme, že k tomu nedojde. Ale pokud ano, indická zahraniční politika si projde náročnou zkouškou,“ řekl BBC.

Na Ukrajině je zhruba 20 000 indických občanů, převážně studentů, které se Indie snaží evakuovat. (ČTK)