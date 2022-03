Pivovar Pravda ze západní Ukrajiny začal místo piv vyrábět Molotovovy koktejly. Chce tak pomoci bojovat proti ruské invazi. (DW News)

Pravda Brewery in western Ukraine has switched from producing beers to Molotov cocktails to help fight the war with Russia. pic.twitter.com/X2A624VBV9

