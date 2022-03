Od počátku invaze na Ukrajinu až do včerejší půlnoci zadrželi ruští policisté na protiválečných demonstracích 6440 osob. Ruská státní média o protestech vůbec neinformují. (DW)

As of midnight, 6,440 Russians had been detained at anti-war protests across the country since the start of the invasion of Ukraine, according to @OvdInfo

As far as Russian state TV is concerned, these protests don't exist pic.twitter.com/JJu9iWBSjz

