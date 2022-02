Anglický hudebník Paul McCartney vyjádřil podporu Ukrajině. Na Twitteru sdílel vzpomínku z koncertu na Náměstí Nezávislosti v Kyjevě z roku 2008 a napsal, že „na přátele na Ukrajině v těchto těžkých časech myslí“.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. 🇺🇦 #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 28, 2022