Sociální síť Facebook smazala v Evropské unii stránky proruských a propagandistických státních médií Sputnik a Russia Today. Na sociálních sítích rozhodnutí potvrdil zástupce společnosti Meta Nick Clegg.

We have received requests from a number of Governments and the EU to take further steps in relation to Russian state controlled media. Given the exceptional nature of the current situation, we will be restricting access to RT and Sputnik across the EU at this time.

— Nick Clegg (@nickclegg) February 28, 2022