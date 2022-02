Ke Kyjevu se blíží velká kolona ruských ozbrojených vozidel. Podle deníku The New York Times to dokládají satelitní snímky. Konvoj má s několika mezerami asi 27 kilometrů. Dnes se nacházel bezmála 50 kilometrů od okraje hlavního města.

Na některých místech jsou vozidla ve dvou až třech řadách. Není jasné, zda konvoj plánuje jet směrem k centru Kyjeva, nebo zda se případně připojí k dalším ruským jednotkám a obklíčí město. (New York Times)