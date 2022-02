Světovou tenisovou jedničkou se stal Rus Dannil Medvěděv. Nejvyšší pozici držel 6601 dní vždy někdo ze čtveřice Nadal, Federer, Djokovič, Murray. Medvěděv je první tenista mimo ni od 1. února 2004. (ATP)

The greatest achievement in professional tennis.🙌

Congratulations @DaniilMedwed, the new #ATPRankings World No. 1🥇 pic.twitter.com/ovgz2WENY4

— ATP Tour (@atptour) February 28, 2022