„My Ukrajinci počítáme čas na hodiny. Dochází nám zásoby, ale jsme strašně vděční celému světu za pomoc. Nevzdáme se,“ řekl stanici CNN bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko přímo z Kyjeva. „Dosud zemřelo 5300 ruských vojáků. To je tisíc vojáků denně, umíte si to představit? Je to víc než v Čečně i dalších ruských válkách.“