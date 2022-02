Australané vzkázali, že stojí za Ukrajinou. Na jejich podporu rozsvítili ikonickou budovu Státní opera v Sydney v modro-žlutých barvách. (9News)

The iconic sails of the Sydney Opera House have been lit up with the colours of the Ukrainian flag tonight, as a show of solidarity with the people of Ukraine. @9NewsSyd @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/i9faPkkmQf

— Matt Billett (@matthewjake9) February 28, 2022