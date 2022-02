Na stránkách oficiální ruské tiskové agentury TASS je zveřejněna výzva, aby Rusové neposílali své syny bojovat na Ukrajinu. Je tam také napsáno, že za čtyři dny ve válce padlo 5300 ruských vojáků. Lze předpokládat, že jde o výsledek hackerského útoku.

Vzkaz na stránkách ruské agentury TASS. Později se ukázalo pouze chybové hlášení, že je stránka nedostupná.

„Putin nás nutí lhát a ohrožuje nás. Byli jsme izolováni od zbytku světa, přestali kupovat ropu a plyn. Za pár let budeme žít jako v Severní Koreji. co je to pro nás? Dostat Putina do učebnic? Tohle není naše válka, zastavme ji,“ píše se ve výzvě.

„Tato zpráva bude odstraněna a někteří z nás budou propuštěni nebo dokonce uvězněni. Ale už to nevydržíme,“ píše se ještě na stránkách „Ruští novináři nejsou lhostejní,“ uzavírá se vzkaz. Na stránkách už k přečtení není, ukáže se pouze upozornění prohlížeče, že se ke stránce nelze připojit.

Vzkaz byl pravděpodobně i na dalšícj zpravodajských serverech, například Kommersant nebo RIA.