Do areálu běloruské ambasády ve Vilniusu vtrhli demonstranti, kteří z budovy strhli oficiální běloruskou vlajku a nahradili ji ukrajinskou a tradiční bílou s červeným pruhem. (Nexta) Demonstrace dnes pokračují i uvnitř Běloruska, kde je rozhánějí silové jednotky.

Belarusians stormed the embassy in Vilnius and hung a flag. A large rally is being held in Minsk near the Ministry of Defense. These are the biggest protests in Belarus since 2020 pic.twitter.com/c43LBFkOEt

