Proti ruské invazi protestují nejen lidé v Rusku, ale také v Bělorusku – a stejně jako v Rusku je rozhánějí státní silové složky. Ke včerejší půlnoci byly zadrženy stovky demonstrantů. V Minsku protestující kladli květiny před ukrajinskou ambasádu, z oken paneláků se ozývalo volání „Sláva Ukrajině“. (DW, Viasna)

Happening right now in Minsk, #Belarus. People are at the General Staff of the Armed Forces in the capital, chanting "Glory to Ukraine!" pic.twitter.com/37WiHzAsYe

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 27, 2022