Ruské komerční letadlo společnosti Aeroflot dnes narušilo kanadský vzdušný prostor. Oznámilo to kanadské ministerstvo dopravy. Ujistilo, že incident vyšetřuje a že „nebude váhat přijmout příslušná donucovací opatření“, aby se už neopakoval. (BBC)

#SU111 staying the course for restricted Canadian airspace for the moment. https://t.co/QKS2SaPydk pic.twitter.com/8DcuQjrAuN

— Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2022