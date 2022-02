Také v Číně už se objevují hlasy odsuzující ruskou agresi vůči Ukrajině. A to přestože protestovat na veřejnosti je v zemi nesmírně riskantní. V Pekingu také kdosi posprejoval sídlo Ruského kulturního centra výmluvným vulgárním nápisem.

2. An alone protest from ChongQing 重庆 China to support Ukraine!

This actually takes a lot courage,cus any protest in public is “illegal” and could result in being arrested immediately. pic.twitter.com/lJSmufQQyv

— 巴丢草 Badiucao💉💉 (@badiucao) February 26, 2022