Nejsledovanějším pořadem na Netflixu zůstává i po více než dvou týdnech korejské zombie drama All of Us Are Dead (Všichni jsme mrtví). Tento týden u něj diváci strávili přes 236 milionů hodin. Seriál pod pláštíkem hororu líčí traumata jihokorejské společnosti, hlavně teenagerů.