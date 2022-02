Humanitární vlak do Ukrajiny vyjede zhruba v 22:00 z Bohumína. Lidé mohou do úschovny na nádraží přinášet balenou vodu, deky, spacáky a karimatky, trvanlivé potraviny, proteinové tyčinky, analgetika, dětské pleny či hygienické potřeby jako kapesníky a toaletní papír.

Vlak pojede do ukrajinského Čopu u slovenských hranic, aby přepravil do bezpečí ženy a děti, informoval dnes mluvčí národního dopravce České dráhy Petr Šťáhlavský. Na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny už ČD vypravily dva vlaky v pátek. Jely do polské Přemyšle, odkud se v sobotu navečer vrátil zatím jen jeden z nich. Druhý zůstává v Přemyšli.

„Na žádost Ukrajiny a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR jsme dnes rychle připravili už třetí vlak pro přepravu žen a dětí z Ukrajiny. Náš vlak odjede z Bohumína přes Žilinu, Košice a zítra (v pondělí) dopoledne má být přistaven přímo na Ukrajinu do Čopu. Tam odvezeme materiální humanitární pomoc. Všichni, kdo chtějí poslat pomoc na Ukrajinu, můžou dnes do odjezdu vlaku do naší úschovny zavazadel na bohumínském nádraží přinášet vybrané věci, které přepravíme do Čopu,“ řekl náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah Jiří Ješeta.

Vlak bude mít deset vozů a plánovanou kapacitu přibližně 600 osob. Jeho příjezd do Česka předpokládá dopravce v pondělí večer nebo v noci.

České dráhy vypravily dva vlaky pro ukrajinské uprchlíky už v pátek večer z Bohumína a do cílové stanice v Přemyšli u polsko-ukrajinské hranice dorazily v sobotu kolem 02:00. Ve vlacích cestovali zdravotníci Červeného kříže a spoje vezly i několik stovek litrů balené vody a 700 dek pro uprchlíky. První z nich v sobotu navečer přivezl do Bohumína 13 žen a dětí. Všichni pak jinými spoji pokračovali v cestě do Brna a Prahy.

Vlaky jsou pro uprchlíky zdarma. Státní dopravce vedle speciálních vlaků od pátku umožnil bezplatnou přepravu ve svých vlacích také ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do Bohumína, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože ČD vlastní linku na Ukrajinu neprovozují. (ČTK)