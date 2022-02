Polsko kvůli uprchlíkům z Ukrajiny opět otevře obchody o nedělích, uvedl dnes na svém webu list Gazeta Wyborcza.

Vláda podle něj chystá změnu předpisů, podle kterých je nyní většina obchodů v katolické zemi se silnými odbory v neděli zavřená. Opětovné otevření obchodů o nedělích ale není jednoduché, varují řetězce.

„Válka na Ukrajině a proud uprchlíků do Polska způsobily, že není kde udělat nákupy, o které by bylo možné podělit se s potřebnými. Uživatelé internetu apelují, aby se změny týkaly celé země,“ napsal deník.

Pro tisíce Ukrajinců představuje útěk z vlasti jediný způsob záchrany před válkou, a tak do Polska míří proud unavených a válkou postižených lidí. Jejich neštěstí a utrpení sledují miliony Poláků a mnozí z nich vyrazili k hranicím s Ukrajinou, aby pomohli. Jedni nabízejí ubytování, další přivážejí potraviny, oděvy, hygienické prostředky a další základní zboží. V obchodech vznikají obrovské fronty, protože každý by chtěl pomoci – a to alespoň nákupem, píše list. Uprchlíků je ale z hodiny na hodinu více a potřeby rostou. Vznikají tak technické problémy se zásobováním, v obchodech začíná chybět zboží. Hlavní potíž ale podle deníku představují předpisy, podle kterých musí mít většina obchodů v neděli zavřeno.

„Ti, co chtějí pomáhat, nevědí, co dělat. Hledají malé obchody (který smějí mít otevřeno), ale těch je málo. Dobrovolníci se obávají, že budou muset zastavit pomoc a čekat do pondělka. Na internetu se objevily výzvy k vládě v této věci,“ napsala Gazeta Wyborcza.

K otevření obchodů v příhraničních vojvodstvích (krajích) vyzvala kvůli naléhavé potřebě ministryně sociálních věcí a avizovala změnu předpisů tak, aby to umožnily. Její poznámka vyvolala podle deníku velký rozruch, ministryni chválí i opozice. „Otevřete obchody v celém Polsku. Všichni chceme pomáhat,“ apelují uživatelé internetu. Argumentují, že právě nyní se konají sbírky ve školách a jinde, do kterých však momentálně nelze přispět nákupy. Ozývají se i vzdálenější regiony, kam mezitím také dorazili uprchlíci, například Slezsko.

„Není možné, abychom nyní masově otevřeli obchody. Musí být personál, služby, je to proces. Možná se povede otevřít jednotlivé obchody, ale nejsme si jisti,“ varoval podle deníku jeden velký obchodní řetězec. (ČTK)