Na demonstraci na Václavském náměstí v Praze vystoupili ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis a jeho manželka Olga. „Naše armáda, naši chlapi, naše holky, naše ženy, naši důchodci to s nimi na zemi vyřídí. Jenom zavřít to nebe, protože to my nezvládneme,“ vyzvala Olga Perebyjnis k zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou.