Opoziční běloruští novináři oznámili, že Bělorusko chystá parašutistický výsadek na území Ukrajiny v oblasti Kyjeva a Žitomyru. Bělorusko by se tak do invaze zapojilo i svými vlastními jednotkami. Ukrajinský prezident Zelenskyj před několika minutami telefonoval s běloruským lídrem Lukašenkem.

‼️Belarus is preparing an air assault on Ukraine! ‼️

Trusted sources in Belarusian opposition journalists inform units of Belarusian special forces prepare paratrooper assault in the Kyiv & Zhytomyr directions

Thus, Belarus is starting an invasion of Ukraine with its own forces

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 27, 2022