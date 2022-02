Premiér Fiala k Putinovi: Musíme jednat tvrdě, nerozumí ničemu jinému než síle

Premiér Fiala mluvil s ukrajinským prezidentem celkem dvakrát. Zelenskyj se na něj obrátil „jako na někoho, kdo mu může pomoci“, popsal Fiala. „Při druhém telefonátu jsem mu mohl přislíbit konkrétní věci,“ řekl předseda vlády s tím, že konkrétní požadavky Ukrajiny bude dnes projednávat vláda.

Česko se podle Fialy snaží zbraně či zdravotnický a humanitární materiál, který Ukrajině posílá, dopravit do země co nejdříve. „Jsou důležité i zbraně, ti lidé bojují,“ řekl v TV Prima.

Podle Fialy musí některé státy změnit přístup. „I ti, co si mysleli, že se s Vladimirem Putinem dá domluvit a že to nějak půjde, tak začínají chápat, že to nepůjde,“ popsal.

Státy v západním světě podle jeho mínění nemusí být na podobné nebezpečí tolik senzitivní, proto je nutné, aby na něj státy včetně Česka neustále upozorňovaly.

Přijaté sankce proti Rusku jsou podle Fialy tvrdé a budou zemi bolet. „Zásahy jsou cílené. A když se k tomu ještě odstřihnou z velké části SWIFT, bude to Rusko dostávat do problémů,“ řekl předseda vlády a dodal, že tím to ale nekončí. „Budou se hledat další formy,“ dodal.

Tím, že se sankce dohadují se všemi státy, je podle Fialy zárukou, že je Rusko nebude mít jak obejít. Za válku může Rusko pod vedením Vladimira Putina, protože diplomatické řešení se snažily hledat malé i velké státy.

„Musíme jednat tvrdě, nerozumí ničemu jinému než síle,“ uvedl Fiala.