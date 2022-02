Masarykova univerzita vypověděla smlouvy se čtyřmi ruskými univerzitami. „Je pro nás absolutně nepřijatelné spolupracovat v oblasti mezinárodních vztahů a vzdělávání s institucemi země, která opakovaně nerespektuje základní hodnoty civilizovaného světa“ uvedl rektor Martin Bareš.

O obnovení spolupráce je univerzita připravena debatovat, když si bude jista, že „principy demokracie, svoboda a respekt sdílený s evropskými zeměmi 21. století v Rusku definitivně zvítězily“.

Konkrétně jde o ukončení Dohody o spolupráci z roku 2009 s Yugra State University, ukončení Dohody o akademické spolupráci z roku 2008 s Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod a ukončení Smluv o výměně studentů z let 2012 a 2015 s Udmurt State University a National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg.

Univerzita současně upozornila, že jde o přerušení spolupráce na institucionální úrovni a účelem vypovězení smluv není postižení studentů nebo akademiků s ruským občanstvím.

„Ale zrušení jakýchkoliv oficiálních vazeb s ruskými institucemi. Ruské univerzity jsou státními institucemi a reprezentují stát, který napadl Ukrajinu a Masarykova univerzita je vypověděla právě na základě agrese Ruska vůči Ukrajině,“ doplnila škola v prohlášení.