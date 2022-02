Postupné uzavírání vzdušných prostorů výrazně komplikuje leteckou dopravu na východě Evropy. Rusku se například ztížilo spojení do Kaliningradské oblasti, zhoršit se může poté, co prostor uzavře Finsko. Nové trasy musí hledat také běloruští dopravci. (FlightRadar24)

Flight time for Belavia flights between Minsk and Istanbul.

Until 28 May 2021 : 2h.

29 May 2021 – 24 Feb 2022 : 3h 30min.

25 Feb 2022 and forward : 5h 45min. pic.twitter.com/H5aldaDiz6

