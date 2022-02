Ukrajinský pivovar Pravda sídlící ve Lvově údajně zastavil výrobu piva a nyní produkuje Molotovovy koktejly, jimiž se místní mají bránit proti ruským invazním jednotkám.

Pravda Brewery, based in Lviv, Ukraine, has suspended its beer brewing operations and is now making Molotov cocktails for residents to use against invading Russian forces.

The labels on the bottles say “Putin is a dickhead.” pic.twitter.com/ZqrHEpaOK4

— Travis Akers (@travisakers) February 27, 2022