Starostka města Vasylkiv potvrdila, že nedaleko Kyjeva vybuchl a hoří zásobník ropy. Je podle ní nutná okamžitá evakuace obyvatel. (Unian)

❗️New video from Vasilkova

Thick pillars of smoke in the sky and intense fire

❗️Mayor Vasilkova confirmed that an oil depot is on fire as a result of an enemy missile hit pic.twitter.com/qax74X5MNm

