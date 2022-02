Podle lídryně běloruské opozice Cichanouské se běloruský vůdce Lukašenko dopustil velezrady, když ze země učinil účastníka invaze na Ukrajinu. Cichanouskaja se prohlásila za národní vůdkyni, aby ochránila „suverenitu a nezávislost“ Běloruska.

Lukashenka committed treason – he made our country a participant in the invasion of Ukraine. So I declared myself as the national leader of Belarus to protect the sovereignty & independence of our country, represent it in security negotiations & crisis management in the region. pic.twitter.com/IyQ0YOM7Kf

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 26, 2022