Maďarsko podpoří všechna sankční opatření proti Ruské federaci. Oznámil to premiér Viktor Orbán. Informoval o tom mluvčí maďarské vlády.

PM Orbán at the Hungarian border: Hungary will support all sanctions against Russia. #UkraineRussia pic.twitter.com/i282bnIhmD

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 26, 2022