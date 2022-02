Černochová: Chci vyjádřit podporu Ukrajině, opravdu bojují velmi statečně

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že další dodávku zbraní na Ukrajinu chce vláda poslat do země v co nejkratším čase, a to v řádu hodin. „Ukrajina si dar převezme na dohodnutém místě,“ řekla na tiskové konferenci.

Detaily k předání Černochová sdělit nechtěla, má jít o třicet tisíc pistolí, sedm tisíc útočných pušek či tři tisíce kulometů. Součástí mají být také desítky ostřelovacích pušek a zhruba milion nábojů.

„Chci vyjádřit podporu Ukrajině, opravdu bojují velmi statečně. Jsou to velcí bojovníci, stojíme za nimi,“ doplnila ministryně obrany.