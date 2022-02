Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj: Přežili jsme (noc). Úspěšně bojujeme s nepřátelskými útoky.

Zelensky's briefing: "We survived (the night). And we are successfully fighting off the enemy attacks." pic.twitter.com/ZGpoczTePN

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022